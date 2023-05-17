الأمير السعودي تركي الفيصل يحضر مهرجان "كان" السينمائي (فيديو + صورة)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقطع فيديو وصور توثق حضور رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، مهرجان كان السينمائي بفرنسا.

هذا وأوضحت صحيفة "الوئام" الإلكترونية السعودية أن الأمير تركي الفيصل يشارك في الدورة الــ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي المقام خلال الفترة من 16 إلى 26 مايو.

في أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم ..

الأمير #تركي_الفيصل يلفت أنظار الحضور في مهرجان كان السينمائي بالزيّ السعودي 🇸🇦 pic.twitter.com/aYzaV9UEUz — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) May 17, 2023

وأشارت "الوئام" إلى أن هيئة الأفلام دشنت الجناح الوطني (السعودي) المشارك، حيث تُسلط من خلاله الضوء على صناعة السينما السعودية، التي تشهد إقبالا متزايدا في شباك التذاكر، ونموا قياسيا في نشاط إنتاج الأفلام.

من جهته، بين الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله آل عياف، أن هذه المشاركة تأتي بعد عام ناجح من تطوير عروض صناعة السينما المحلية، والمساعي تبذل للوصول إلى مركز عالمي لإنتاج الأفلام والمواهب.

وذكر أن إيرادات المملكة من شباك التذاكر تعتبر الأسرع نموا في الشرق الأوسط حاليا.

سمو الأمير تركي الفيصل لدى حضوره مهرجان كان السينمائي الدولي 🇸🇦✨ pic.twitter.com/34ydlNDXsW — Golden Fashion (@GoldenFashi) May 17, 2023

المصدر: "الوئام"