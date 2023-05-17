الذكاء الاصطناعي يكشف "الشكل المثالي" للرجل والمرأة.. فهل تتفق معه؟ (صور)

مع أن "الذكاء الاصطناعي" لا يزال حديثا إلا أنه بدأ يثير الجدل، حيث أنتج فكرته عن الشكل المثالي للرجل والمرأة، بناء على بيانات وسائل التواصل الاجتماعي والنتائج على شبكة الإنترنت.

وتم إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للرجال والنساء من خلال تحليلات المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام أدوات للنظر في صور مليارات الأشخاص.

وقام مشروع "بوليميا"، وهو مجموعة للتوعية من اضطراب الأكل، بمراقبة النتائج، وحذر من أن النتائج "غير واقعية إلى حد كبير" في تصوير أنواع الجسم.

وقال المشروع إن صور النساء تميل إلى التحيز تجاه الشعر الأشقر والعينين البنيتين والجلد الفاتح الذي يميل إلى اللون البني، بينما بالنسبة للرجال، كان هناك تحيز تجاه الشعر البني والعينين البنيتين والجلد الفاتح الذي يميل إلى اللون البني.

ووجد أيضا أن مجموعة الصور المستوحاة من وسائل التواصل الاجتماعي كانت "مشحونة جنسيا أكثر بكثير" من تلك التي تستند إلى كل شيء آخر وجدته على شبكة الويب العالمية.

وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك بعض الاختلاف بين تفضيلات الجسم للرجال والنساء.

أظهرت الصور التي تم إنشاؤها لجسد الأنثى "المثالي" وفقا لوسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023، المرأة السمراء الذات المظهر القوقازي النحيفة وبخصر صغير.

أما الرجل "المثالي"، فهو الرجل الرياضي الذي لديه عضلات معدة بارزة والذي يرتدي قمصانا ضيقة.

المصدر: sky news