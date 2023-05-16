مقطع فيديو "صادم" يفجر غضب اللبنانيين والسلطات تتحرك

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو "صادم"، لمراهق يحرق جروا صغيرا، ما أثار غضب اللبنانيين، فيما تحركت السلطات لإيقاف الجاني.

ويأتي ذلك بعد أن وضع شاب لبناني على حسابه في "فيسبوك"، مقطع فيديو يقوم فيه بسكب بنزين على كلب صغير ثم يقوم بحرقه، فيما بدا الجرو وهو يدور حول نفسه ويتلوى متألما، ليقوم الشاب الجاني بتغطية صراخ الكلب بأغنية مرافقة للفيديو الذي وصفه بعضهم بالجريمة.

أثار مقطع الفيديو غضب عدد كبير من الناشطين، حيث طالبوا القوات الأمنية بالتحرك، وإيقاف الشاب الذي تباهى بفعلته هذه كما ذكروا أن الحادثة وقعت في بلدة "الرام" التابعة لمدينة "بعلبك".

ومن جهته، نشر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مقطع الفيديو على حسابه في "فيسبوك"، معلقا: بعد ورود فيديو حول قيام أحد المجرمين بتعذيب جرو عبر إضرام النيران به في بلدة الرام - بعلبك..تواصل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مع الأجهزة الأمنية لملاحقته وتم مخابرة المدعي العام البيئي في البقاع..تعديل قانون العقوبات حاجة ماسة لوقف هذه الممارسات الوحشية والهمجية".

كما غرد في "تويتر": عطفا على خبر إحراق شاب لجرو، تبين أن الجريمة حصلت في بلدة الجوبانية-بعلبك وليس الرام..تم الاستماع لإفادة والده في المخفر، وتم تسطير مذكرة جلب بحق الفاعل من قبل المدعي العام البيئي".

في حين أن رواد مواقع التواصل علقوا القول"شو نوع هيدا الإنسان..منو بشر"، و"شو هالإجرام لا يصدق..هيدا الحبس ما بيربي"، معربين عن غضبهم.

هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت لاحق بأن "مخفر الرام" في قوى الأمن الداخلي أوقفت الفتى "ه. ر." البالغ من العمر 15 عاما، على خلفية قضية إحراق جرو كلب في الجوبانية-بعلبك، بعدما كان متواريا عن الأنظار.

وأوضح المصدر بعد التحقيق معه أن الفتى المذكور هو من أقدم على الفعل، فتم توقيفه بإشارة من المدعي العام البيئي في البقاع، القاضي إياد البردان الذي حول الملف إلى النيابة العامة في البقاع، لاستكمال التحقيق معه.

المصدر: RT