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الكويت.. مقطع فيديو لشاب يتلوى مثل "الزومبي"تحت تأثير المخدرات يثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

الكويت.. مقطع فيديو لشاب يتلوى مثل
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه في الكويت، يظهر شابا يصرخ ويثير الذعر وهو واقع تحت تأثير المخدرات.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر الشاب ممددا على الأرض، وهو يصرخ ويتلوى من شدة تأثير المخدرات التي تعاطاها، ما أثار خوف من حوله.

وتساءل يعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن نوع المخدرات التي تعاطاها الشاب، إن كانت ما يعرف في الخليج بـ"الشبو" أو شيئا آخر، حيث أشار آخرون إلى أن هناك أنواعا جديدة أخرى تؤدي للحالة التي ظهر عليها الشاب في الفيديو.

ونشر أحد الحسابات الموثقة مقطع الفيديو قائلا: "للأسف مخدر الفلاكا واضح أنه وصل الكويت، وهذا النوع من المخدرات يعد من أخطر وأشرس أنواع المخدرات الكيميائية، يوصل الإنسان إلى مرحلة الزومبي".

وأضاف: "واجب على الجهات الرسمية مثل وزارة الاعلام والداخلية تكثيف الحملات التوعوية قبل تفشي هذا السم في المجتمع".

المصدر: RT

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