مصر.. حبس مشدد لشقيقين حاولا الهروب من السجن بطريقة شيطانية

قضت محكمة مصرية بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لمهندس زراعي وشقيقه محاسب، وموظف بأحد المستشفيات الخاصة.

إقرأ المزيد

وجاء الحكم بعد اكتشاف استخراج الأول شهادة وفاة لنفسه بمساعدة المتهم الثاني والثالث، وإدراجه على أنظمة الأحوال المدنية متوفيا، وذلك من أجل الهروب من عدة أحكام جنائية كبيرة صادرة ضده.

وتعود أحداث القضية عندما شن ضباط كمين بنها بدائرة بندر بنها في محافظة القليوبية حملة استوقفوا خلالها إحدى السيارات ليلا لتفحص هوية راكبيها فتبين تواجد المتهم م س م، وشقيقه بالسيارة وبالكشف على الأول تبين وفاته منذ 4 سنوات، وبالإبلاغ بذلك وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفٍ، وتم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه ضبط قطاع الأحوال المدنية، لاتخاذ اللازم.

وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الأول وشقيقه وموظف بإحدى المستشفيات الخاصة ببنها، حيث استخرج الثاني شهادة تفيد بوفاة الأول على إثر أزمة قلبية من أحد المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث وقدم الأوراق لمكتب الصحة ببنها، وبناء عليه تم استخراج تصريح دفنه وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية كمتوفٍ، وفقا للإجراءات المعتادة وذلك للهروب من عدة أحكام جنائية صادرة ضد الأول في شيكات وإيصالات أمانة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن اتجاه الدول للتحول الرقمي وميكنة جميع الإجراءات قد بات منتجا لأثاره، ويتم ضبط المزورين والمتلاعبين بعد أن أصبح الربط الإلكتروني موحدا بين جميع الجهات والمؤسسات مباشرة باستمرار التطوير لتلك المنظومة وتحديثها، وسد الثغرات التي تبين من الواقع العملي لمثل تلك الحالة التي قضت فيها المحكمة.

المصدر: القاهرة 24