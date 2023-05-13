مصر.. ضرب وتعرية سيدة داخل مركز تجميل يمتلكه ممثل شهير

حررت سيدة تدعى (ن.م)، تبلغ 35 سنة، محضرًا تتهم فيه طبيبة تعمل بمركز تجميل يمتلكه ممثل شهير بمنطقة المهندسين، بالاعتداء وتعرية جسدها.

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قالت السيدة مقدمة البلاغ وفقا لموقع "القاهرة 24"، إن مشادة كلامية حدثت بينها وبين ممرضة تعمل بالعيادة عبر تطبيق الواتساب، أثناء حجزها لموعد الكشف، وتفاجأت بأن الممرضة تتحدث بأسلوب غير لائق.

وأضافت، أنها توجهت إلى المركز لمقابلة الدكتورة والحديث معها بخصوص ما صدر من الممرضة التي تعمل معها بنفس العيادة، ولكن تفاجأت بطريقة الدكتورة البشعة ـ وفق قولها ـ، قائلة: الدكتورة ضربتني وسحلتني داخل العيادة وخلعت حجابي وأصابتني بجروح في منطقة الصدر والرأس وعرت جسدي دون تدخل من العاملين بالمكان.

وأردفت السيدة: الدكتورة بعد ما ضربتني وسحلتني فضلت تقولي إحنا أسيادكم يا جربوعة، وفضلت تشتم كتير جدا ومفيش حد من العاملين بالمكان قدر يسكتها أو يوقفها، طلبت النجدة ولكن الدكتورة كانت هربت قبل وصول رجال الشرطة، ولما سألنا عليها في المركز قالوا ليس معهم اسمها بالكامل، فحاولنا نتواصل مع الممثل الذي يمتلك مركز التجميل ولكن تجاهل المشكلة ولم يرد على الهاتف.

المصدر: القاهرة 24