الجزائر.. واقعة مخيفة في إحدى البنايات تجبر السكان على الهروب (فيديو)

شهدت مدينة تاوزيانت بولاية خنشلة الجزائرية، حالة من الرعب الشديد يومي الجمعة والسبت، جراء سماع صراخ امرأة مخيف وقوي، صادر من شقة شاغرة و مغلقة، تقع في قلب عمارة بمخرج المدينة.

وفي التفاصيل، تجمع عدد كبير من المواطنين أمام مبنى في مدينة تاوزيانت، بعد سماع صراخ المرأة، التي بدت وكأنها تطلب المساعدة، فيما قام الجيران بدعوة صاحب المسكن، الذي كان غائبا وأخبروه بأن بيته فيه سيدة لا تتوقف عن الصراخ الذي سمعه كل سكان العمارة، وكل من اقترب من باب الشقة

وما أثار الرعب هو أنه بعد حضور صاحب المسكن مسرعا، وبعد تفتيش غرف الشقة، لم يتم العثور على أي أحد، في حين أنهم بمجرد غلق الباب الحديدي الخارجي للشقة، كان يُسمع صراخ المرأة من جديد، وكأنها تستعمل مكبرا للصوت، وبمجرد فتح باب الشقة يتوقف الصراخ، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق" عن أهالي المنطقة.

وحسب الشروق، فإن خوف سكان المبنى وهلعهم من هذه الواقعة، دفعهم إلى المغادرة إلى ذويهم في مناطق أخرى، فيما عادوا صباح أمس السبت، يجرهم الفضول لمعرفة آخر مستجدات هذا الصراخ الغريب.

وإثر تكرار الأمر وانتشار هذه الواقعة، تم تسميت صاحبة الصوت بـ"الجنية"، التي تقيم بشقة من ثلاث غرف.

كما قرر بعض الجيران المقيمين بالعمارة مغادرة مساكنهم باتجاه أهاليهم، خوفا من مصير مجهول ربما ينتظرهم على حسب قولهم ولأن أبناءهم سكنهم الرعب بعد انتشار إشاعات ممزوجة بالخرافة في ظل العجز عن تفسير الظاهرة.

هذا وطلب سكان المنطقة، بمن فيهم صاحب الشقة، النجدة من "رقاة" من داخل ومن خارج المدينة، "لحل" هذه القضية، وفق "الشروق".

المصدر: "الشروق"