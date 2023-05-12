مصر.. تطورات جديدة في قضية أثارت ضجة كبيرة

يحاول الأمن المصري فك لغز قضية أثارت ضجة كبيرة في محافظة دمياط، حيث عثرت على جثة الطفل محمد البربري بعد اختفائه لقرابة 8 سنوات.

وعن تفاصيل الواقعة، فقد بدأت بغياب الطفل محمد البربري قبل 8 سنوات، بعد خروجه للعب وشراء الحلوى في المنطقة المحيطه لمنزل أسرته، حيث اختفى، وانطلقت العائلة والسلطات في البحث عنه، وملأت شوارع قرية كفر العرب ملصقات تحمل صورة الطفل المفقود، دون العثور عليه.

وفي تطور مفاجئ، اكتشف أحد الأهالي من العاملين في منزل تحت الإنشاء وجود ملابس لطفل صغير وهيكل عظمي مدفون في الرمال، وتم إبلاغ مركز شرطة فارسكور، حيث توجهت قوة أمنية لمكان العثور على الجثة، التي تبين أنها للطفل المختفي منذ 8 سنوات محمد البربري.

وتعمل الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم أحمد موسي، رئيس مباحث فارسكور، على تكثيف جهودها للتوصل إلى الجاني وكشف ملابسات الواقعة.

المصدر: "المصري اليوم"