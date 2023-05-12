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شاكيرا توضح طبيعة علاقتها بالنجم العالمي توم كروز! (صور)

مجتمع

شاكيرا توضح طبيعة علاقتها بالنجم العالمي توم كروز! (صور)
توم كروز وشاكيرا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتباط النجم العالمي توم كروز بالمغنية الكولومبية شاكيرا.

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ويأتي ذلك إثر ظهور النجمين معا في سباق سيارات "ميامي غراند بريكس"، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو للثنائي بسرعة البرق، ظنا أنهما في علاقة عاطفية لم يتم الإعلان عنها.

وحرصت شاكيرا على نفي الشائعات، وقالت أنها مجرد مزحة، واستمتعت كثيرا برفقة توم كروز، لكن لديها خطط وأعمال أهم بشأن حياتها المهنية، فضلا عن الاهتمام ورعاية أطفالها.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن شريكها لاعب كرة القدم جيراد بيكيه (35 عاما) العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

شاكيرا توضح طبيعة علاقتها بالنجم العالمي توم كروز! (صور)

شاكيرا توضح طبيعة علاقتها بالنجم العالمي توم كروز! (صور)

المصدر: RT

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