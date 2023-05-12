مصر.. زاهي حواس يصدم صناع فيلم كليوبترا المثير للجدل.. والسود يحتجون

أكد عالم الآثار المصري زاهي حواس، أنه تعرض خلال إحدى المحاضرات له في لوس أنجلوس للاحتجاج من قبل بعض السود، اعتراضا على رفضه اعتبار كليوباترا من أصول سوداء.

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وأشار إلى أنهم حملوا لافتات عليها هتافات ضده، مشددا على أنهم أمسكوا الأوراق الكاذبة.

وأوضح حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": لسنا ضد السود ولو حدث نفس الموقف مع قارة آسيا سأعترض عليهم، مؤكدًا أن كليوباترا كانت خمرية اللون وليست سوداء وهذه مغالطة من السود في أمريكا.

وأشار زاهي حواس، إلى أن "فيلمنا الذي أصدرناه عن كليوباترا حصل على نفس الاهتمام العالمي، كما أن هذا الفيلم رد بقوة على العالم أجمع"، منوها بأن "ذوي الأصول السوداء ليس لهم صلة بهذه الحضارة، كما أن الصور الموجودة على جدران المعابد تؤكد على أن الملوك ليسوا سود".

واختتم: السود في أمريكا دخلوا في مغالطة وهم أقلية ويثيرون هذه الأكاذيب من أجل أن يتحدث العالم على أن الحضارة المصرية هي حضارة سوداء، لكن فيلمنا رد عليهم بقوة، موضحًا أن الحضارة المصرية قوية وراسخة، كما أن الأكاذيب التي خرجت من السود في أمريكا لم يكن لها أي تأثير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية