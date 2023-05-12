لافتات تحمل معنى مثيرا للجدل في شوارع مصر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور، بعد إعلان "ورا مصنع الكراسي"، المنتشر على لافتات الطرق.

وتساءل البعض عن أسباب نشر هذه اللوحات، حيث تحمل جملة "ورا مصنع الكراسي" بين عامة الشعب في مصر معنى غير لائق.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية هذا الإعلان يتبع صناع فيلم "رهبة ورا مصنع الكراسي"، من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، وياسر الطوبجي، "ومن المقرر نزوله بدور العرض قريبا بعد البدء في الحملة الإعلانية والدعائية للفيلم على الطرقات".

المصدر: القاهرة 24