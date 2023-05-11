السعودية.. تنفيذ الإعدام بباكستاني خنق أجنبيا وسلبه أمواله

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (إعدام) بأحد الجناة في محافظة جدة.



وفي بيانها، قالت الداخلية السعودية: "أقدم عثمان علي محمد شبير - باكستاني الجنسية - على قتل روميرو يوناريس روستي - فلبيني الجنسية - وذلك بضربه على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته وسلبه بعد ذلك".

وأضاف البيان: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة بحقه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني عثمان علي محمد شبير - باكستاني الجنسية - اليوم الخميس بتاريخ 21 شوال 1444هجري، الموافق 11 مايو 2023، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

وأكمل البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"