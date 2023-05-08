مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تتحدث عن وشوم جسدها بعد موتها
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تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن الوشوم التي ترسمها على جسدها، حيث أنها تريد التخلص منها في أقرب وقت، كما أكدت خوفها من فكرة الموت.
وقالت غادة عبد الرازق خلال ندوتها بموقع "القاهرة 24": "عندي 4 تاتوهات، بس هشيلهم عشان حد قالي إنهم حرام ولما الواحد بيروح عند ربنا ساعت بيضطروا يشيلوا طبقة من الجلد أثناء الغسل".
وتابعت غادة عبد الرازق حديثها عن الموت: بخاف من الموت طبعا برغم إني أكيد بحب ربنا، وده لأننا كلنا بنخاف من المجهول عموما فطبيعي نخاف من الموت.
المصدر: القاهرة 24