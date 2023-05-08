 
مباشر

مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تتحدث عن وشوم جسدها بعد موتها

مجتمع

مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تتحدث عن وشوم جسدها بعد موتها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9sr

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن الوشوم التي ترسمها على جسدها، حيث أنها تريد التخلص منها في أقرب وقت، كما أكدت خوفها من فكرة الموت.

إقرأ المزيد
غادة عبد الرازق نادمة لأنها لم تسر على طريق والدها (فيديو)
غادة عبد الرازق نادمة لأنها لم تسر على طريق والدها (فيديو)

وقالت غادة عبد الرازق خلال ندوتها بموقع "القاهرة 24": "عندي 4 تاتوهات، بس هشيلهم عشان حد قالي إنهم حرام ولما الواحد بيروح عند ربنا ساعت بيضطروا يشيلوا طبقة من الجلد أثناء الغسل".

وتابعت غادة عبد الرازق حديثها عن الموت: بخاف من الموت طبعا برغم إني أكيد بحب ربنا، وده لأننا كلنا بنخاف من المجهول عموما فطبيعي نخاف من الموت.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا