مصر.. الكشف عن تفاصيل عملية استدراج متهم حاول بيع ابنته مقابل 150 ألف جنيه

نشر موقع "القاهرة 24" التحقيقات في قضية بيع رجل وزوجته ابنتهما التي لم تبلغ من العمر سوى يومين عبر "فيسبوك" مقابل 150 ألف جنيه.

وجاء في التحقيقات أنه تم رصد إعلان بيع على صفحة بموقع "فيسبوك" تحمل اسم "صحاب يعني"، و"صحاب بع حسبو"، لطفلة حديثة الولادة بمقابل مادي، وبإجراء التحريات والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة، توصل إلى أن صاحب الصفحة هو المدعو عادل. س، و تم التواصل معه عن طريق أحد المصادر السرية.

وأكد صاحب الصفحة خلال الاتصال به عن رغبته وعزمه على بيع طفلة حديثة الولادة عن عمر يومين، مولودة بتاريخ 9 مارس 2023، مقابل 150 ألف جنيه، وعليه حضر الشخص الذي نشر الإعلان لمقابلة في دائرة قسم الهرم، وتم ضبطه أمام موقف ميدان الرماية.

واستدعت جهات التحقيق الأب المتهم بعرض ابنته للبيع على "فيسبوك"، حيث قال: "أنا متجوز وعندي 3 عيال وللأسف معرفتش أربيهم كويس، ولا حتى أعلمهم، فكنت أنا ومراتي بسمة متفقين إننا مش هنخلف تاني، خصوصا أن الأوضاع دلوقتي بقت صعبة وفلوسنا قليلة علينا، لكن اللي حصل أن في نص سنة 2022، عرفنا أن مراتي حامل، فإحنا اتفقنا إننا هنسقط الجنين بس لما رحنا لدكتور قال إن ده ممكن يكون في خطر على حياة مراتي فمسقطناش الطفل، بعد كدة فكرنا في أن ناس كتير مبيخلفوش، ونفسهم في طفل، فاتفقت مع مراتي أننا نعرض الطفل للتبنى لما يتولد، وبكده نكون اديناه لحد ممكن يربيه أحسن مننا، وفي نفس الوقت نشيل حمله عن كتافنا، وکمان ناخد فلوس مقابل اننا نديه لحد".

وأضاف المتهم: "أنا دورت على مجموعات على الفيسبوك لقيت مجموعة اسمها "تبني أطفال أيتام رغم بعد المسافات"، ونشرت عليه بعرض أن حد يتبنى طفل لسة مولود، وفعلا لقيت ناس دخلت تكلمني وتطلب مني، ومنهم واحد كلمني على الماسنجر قال إن اسمه مصطفى، وأنه بتاع قطع غيار عربيات، واتفق معايا أنه ياخد الطفل مني لما يتولد، وأنا طلبت 150 ألف جنيه وهو وافق".

وتابع قائلا: "فضلنا على اتفاقنا ده لحد ما مراتي ولدت بنت وأنا اتفقت مع مصطفى ده إنه يقابلني بعدها بيومين في ميدان الرماية، وبعدها لقيته راكب عربية فلما رحت أنا ومراتي للعربية لقينا الحكومة جت قبضت علينا وخدونا قسم الأحداث".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري