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نشر صورة بلوغر ادعت وجود علاقة جنسية بين نجلها وشقيقته بعد القبض عليها

مجتمع

نشر صورة بلوغر ادعت وجود علاقة جنسية بين نجلها وشقيقته بعد القبض عليها
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ألقت قوات الأمن المصرية القبض على البلوغر التي ادعت وجود علاقة جنسية بين نجلها وشقيقته، وأحدثت ضجة كبيرة في مصر.

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وقررت جهات التحقيق حبس البلوغر أم زياد هبة السيد احتياطيا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في البشر عقب استجوابها وجار استكمال التحقيقات معها.

وأكدت جهات التحقيق إلقاء القبض على البلوغر أم زياد هبة السيد صاحبة قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي واستجوبتها فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: RT

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