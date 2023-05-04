مصر.. بلاغ ضد بطلة مسلسل "جعفر العمدة" المثيرة للجدل

تقدم المحامي المصري، أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة جوري بكر التي قامت بدور "وداد" في مسلسل جعفر العمدة لاتهامها بإهانة سيدات مصر.

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وجاء في البلاغ:"أنه بعد تصريحات الفنانة جوري بكر والتي وصفت وداد فيها السيدة الخائنة والتي قامت بأداء الدور في مسلسل جعفر العمدة بانها شخصية موجودة في كل بيت مصري وهي مثال للسيدات المناطق الشعبية ووصفت سيدات مصر جميعًا بالخيانة والإنهيار الأخلاقي وخاصة سيدات المناطق الشعبية التي يمثلن أكثر من 80% من سيدات مصر".

وتابع محفوظ في بلاغه أن تلك التصريحات تعتبر جريمة في حق كل نساء وعائلات مصر طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات بأن إثارة الفتن ونشر أخبار أو إشاعات كاذبة يعاقب بالحبس والغرامة إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكمل محفوظ: "أن تلك التصريحات قذفا في حق كل الشعب المصري حينما تنعت سيدات المجتمع المصري بالخيانة والحقارة مثل نموذج وداد حيث يعد قاذفا كل من أسند لغيره بصوره علنيه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وأوضح محفوظ أنه قد حددت المادة 308 من قانون العقوبات عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف طبقا لنص المواد 308 و176و188 عقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب أو الاهانة أو أمورا تتعلق بالشرف والعرض أو التميز بين فئات المجتمع.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه ضد الممثله جوري بكر التي قامت باداء دور وداد بمسلسل جعفر العمدة حيث بفتح تحقيق في تلك الاتهامات التي طالت الممثلة وتقديمها لمحاكمة عاجلة وذلك بعد تصريحاتها بان وداد في كل بيت مصري بمعنى أن الخيانة والغدر صفة غالبة للمصريات مما يعد منتهي الإهانة للمرأه المصرية.

وقدم محفوظ إسطوانة مدمجمة عليها بعض مقاطع من مسلسل جعفر العمدة للشخصية وداد مع تصريحات جوري بكر، وطالب باتخاذ اللازم قانونا.

المصدر: مصر تايمز