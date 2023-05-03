"مفاجآت" في هاتف وكمبيوتر صاحبة قناة يوميات أنوش

حكمت المحكمة الاقتصادية في مصر على نبوية أنوش، صاحبة قناة يوميات أنوش، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه،ومراقبتها، بتهمة نشر الفسق والفجور، فماذا وجدت بهاتفها؟

ووجهت المحكمة تهمة الفسق والفجور لنبوية أنوش، لنشرها فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

وحسب موقع "القاهرة 24"، جاء في منطوق الحكم أنه ثبت بتقرير الفحص الفني لأجهزة الحواسب المحمولة المضبوطة أنه بفحص جهاز كمبيوتر لابتوب تبين وجود مجلد يسمى بـ"ستات الروتين الشمال"، يحتوي على مقاطع فيديو عديدة تتضمن بعضها امرأة عارية، والأخرى شبه عارية، وهي تؤدي أفعالا تثير الغرائز ومصحوبة بعبارات مثيرة ذات إيحاءات جنسية، إضافة إلى وجود عبارات بأحد مقاطع الفيديو تفيد بأنها تنشر تلك المقاطع على الإنترنت.

بالإضافة إلى أنه تم العثور على مجلدات أخرى تتضمن مقاطع فيديو لسيدة ترتدي ملابس المنزل، وهي تقوم بأعمال المنزل وتظهر أجزاء من جسدها بطريقة تثير الغرائز ومصحوبة بعبارات جنسية.

كما تيقنت المحكمة من أنه ثبت بمطالعة الفلاشة (رقاقة التخزين) المرفقة بالأوراق أنها تحتوي بداخلها على ثلاث مجلدات، الأول باسم أوشة بداخله العديد من الصور خصوصا بالمتهمة الأولى، منها صور مخلة بالأدب ذات طبيعة جنسية تثير الغرائز، على غرار ما جاء بتقرير الفحص الفني وما أثبتته النيابة العامة بمحضر المشاهدة.

في حين أن المجلد الثاني جاء باسم شغل أنوش، ويحوي عددا من مقاطع الفيديو تقوم من خلالها إحدى السيدات بأعمال منزلية مرتدية ملابس منزل تظهر أجزاء من صدرها، وتردد في الفيديوهات كلمة أنوش وتحث المتابعين على الاشتراك في قناة يوميات أنوش 4 الجديدة، وتفعيل الاشتراك، وتؤدي حركات في العديد من الفيديوهات من شأنها إثارة الغرائز الجنسية، مصاحبة بضحكات مثيرة.

وفي مجلد ثالث باسم نشوى، تم العثور على العديد من المقاطع المرئية بذات المحتوى السابق ذكره.

المصدر: "القاهرة 24"