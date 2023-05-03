تحرك عاجل في مصر بعد رصد رفات بشرية أثرية تباع في بريطانيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية رصد أحد المزادات المقامة بصالة Swan fine Arts في مدينة تتسورث بالمملكة المتحدة تقوم بعرض قطعتين أثريتين مصريتين ضمن معروضاتها.

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وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أن وزارة السياحة والآثار قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في لندن وكافة الجهات المعنية للعمل على الإطلاع على المستندات الخاصة بالقطعتين والتأكد من طريقة خروجها من مصر.

وأكد أنه في حال التأكد من خروج القطعتين بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف عملية البيع والتنسيق مع السلطات والجهات المعنية في مصر وكذا السلطات الإنجليزية للبدء في إتمام عملية استردادهما في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، قال المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة شعبان عبد الجواد أن القطعتين المعروضتين عبارة عن رأس ويد مومياء، لافتا إلى أنه ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطع فنية يمكن اقتنائها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها.

المصدر: RT