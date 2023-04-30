شاهد.. فتاة إيرانية تتنفس الصعداء بعد إجلائها من السودان إلى السعودية: نحن ممتنون للمملكة (فيديو)

تحدثت فتاة إيرانية عن الحالة التي كانت تمر بها خلال تواجدها في السودان إثر الأزمة الأخيرة، معربة عن سعادتها بعد إجلاء الإيرانيين من السودان إلى السعودية.



وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية"، قالت الفتاة الإيرانية: "عندما كنا في السودان..الوضع كان خطيرا ولا نعلم ماذا نفعل لأنه لا توجد سفارة لإيران في السودان، وكنا نتمنى المساعدة".

وأضافت: "وعندما سمعت ما تقوم به السعودية من أجل المواطنين الإيرانيين..نحن ممتنون للمملكة العربية السعودية، كانت هي أملنا بمغادرة السودان، كنا خائفين من الموت، كنا في خطر بسبب هذه الحرب، ولحسن الحظ نحن في أمان الآن".

وتابعت: "كل شيء جيد، واستطعنا النوم في فندق، وكذلك أثناء الرحاة البحرية الطويلة، استطعتنا المبيت، وها نحن الآن منتعشون، ولدينا الطاقة والقدرة، ولإكمال رحلتنا إلى إيران".

فيديو | مواطنة إيرانية: كنا خائفين ووضعنا خطير للغاية في السودان ولا نعلم حينها ماذا سنفعل وسمعنا ما تقوم به السعودية واستنجدنا بهم ونحن الآن في أمان وفي غاية السعادة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخباريةpic.twitter.com/jbdez1bfKG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023



هذا ووصلت طائرة إيرانية إلى مدينة جدة لنقل رعايا إيرانيين أجلتهم سفينة سعودية من السودان.

المصدر: "الإخبارية"