 
مباشر

شاهد.. فتاة إيرانية تتنفس الصعداء بعد إجلائها من السودان إلى السعودية: نحن ممتنون للمملكة (فيديو)

مجتمع

شاهد.. فتاة إيرانية تتنفس الصعداء بعد إجلائها من السودان إلى السعودية: نحن ممتنون للمملكة (فيديو)
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v83b

تحدثت فتاة إيرانية عن الحالة التي كانت تمر بها خلال تواجدها في السودان إثر الأزمة الأخيرة، معربة عن سعادتها بعد إجلاء الإيرانيين من السودان إلى السعودية.


وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية"، قالت الفتاة الإيرانية: "عندما كنا في السودان..الوضع كان خطيرا ولا نعلم ماذا نفعل لأنه لا توجد سفارة لإيران في السودان، وكنا نتمنى المساعدة".

وأضافت: "وعندما سمعت ما تقوم به السعودية من أجل المواطنين الإيرانيين..نحن ممتنون للمملكة العربية السعودية، كانت هي أملنا بمغادرة السودان، كنا خائفين من الموت، كنا في خطر بسبب هذه الحرب، ولحسن الحظ نحن في أمان الآن".

وتابعت: "كل شيء جيد، واستطعنا النوم في فندق، وكذلك أثناء الرحاة البحرية الطويلة، استطعتنا المبيت، وها نحن الآن منتعشون، ولدينا الطاقة والقدرة، ولإكمال رحلتنا إلى إيران".


هذا ووصلت طائرة إيرانية إلى مدينة جدة لنقل رعايا إيرانيين أجلتهم سفينة سعودية من السودان.

المصدر: "الإخبارية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا