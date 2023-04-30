قائد عسكري سعودي يودع بحفاوة الرعايا الإيرانيين في جدة ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

أثار وداع قائد المنطقة الغربية السعودية اللواء طيار ركن أحمد الدبيس للرعايا الإيرانيين في الطائرة قبل إقلاعها من مطار جدة إلى بلادهم، تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل.





ومن على متن الطائرة، توجه اللواء الدبيس إلى الرعايا الإيرانيين بالقول: "هذه دولتكم إذا احتجتم أي شيء في المستقبل أنتم على أعلى ترحيب..إيران والسعودية ليسوا أصدقاء بل هما إخوة".

وأضاف اللواء الدبيس: " أي وقت سنراكم فيه إن شاء الله للحج أو العمرة أو زيارة أهلا بكم في أي مكان في المملكة العربية السعودية".

هذا وأثار مقطع فيديو لهذا الوداع تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "قمة في الأخلاق والدبلوماسية..اللواء أحمد خير من يمثل البلاد وبالفعل في المكان المناسب"، وأضاف آخر: "وطن المحبة والسلام بقيادة حكيمة حفظها الله".

قمة في الاخلاق و الدوبلوماسية اللواء احمد خير من يمثل البلاد و بالفعل في المكان المناسب 👌 — موري (@mortadagazy) April 30, 2023

وطن المحبة والسلام بقيادة حكيمة حفظها الله — محمد الغامدي (@mmdlgmd26294493) April 30, 2023

المصدر: RT