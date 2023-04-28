تونس.. القبض على مشعوذ يستغل النساء في ممارسات جنسية بدعوى علاجهن من السحر

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس يوم الجمعة، القبض على مشعوذ تورط في استغلال حريفاته في ممارسات جنسية بدعوى علاجهن من السحر.

وفي بيان لها، أشارت إدارة الأمن الوطني، إلى أن غرفة الشرطة العدلية بنابل، كانت قد توصلت إلى معلومات تفيد بأن شخصا في العقد الثالث من العمر استغل حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لقدرته على علاج الأمراض الروحانية والسحر.

وذكر البيان أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، تبين بعد إجراء جملة من التحريات، تعمد المظنون فيه ممارسة نشاطه بمنزل على وجه الكراء بجهة نابل بمساعدة امرأة، ليقع مداهمته بعد التنسيق مع النيابة العمومية معية مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل حيث تم القبض على المعني ومساعدته رفقة إحدى حريفاته.

وأضاف البيان: "بتفتيش المنزل عُثر على أوراق "تعزيم" وصور شمسية يستعملها المعني في ممارسة نشاطه المذكور، إضافة إلى تحوزه على مقاطع فيديو بهاتفه الجوال توثق ممارسات جنسية مع عدد من حريفاته بعد استقطابهن بتعلّة العلاج".

هذا وأذن ممثل النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما من أجل "الشعوذة والتطبب "الروحاني" ومواصلة الأبحاث.

المصدر: "نسمة"