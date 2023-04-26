سخرية نجيب ساويرس من فيديو حول الجيش السوداني تثير جدلا

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، جدلا واسعا عبر موقع تويتر بسبب تدوينة ساخرة من فيديو حول الجيش السوداني، والتي اعتبرها البعض دعما لقوات الدعم السريع.

واعتبر البعض أن سخرية ساويرس من الجيش دعم صريح لقوات محمد حمدان دقلو.

مواطنون ؟؟؟ الراجل واقف لوحده 😂 https://t.co/vPFbdVecZ8 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 26, 2023

وسخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من فيديو منشور لرجل يقوم بتحية رجال الجيش السوداني، خلال عملية تمشيط في العاصمة الخرطوم.

وعلق ساويرس عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر على فيديو تحت عنوان: "مواطنون بالشارع العام يحييون القوات المسلحة التي تقوم بعمليات تمشيط واسعة بمنطقة الكدرو" بالخرطوم بحري".

وكتب ساويرس تعليقا: "مواطنون ؟؟؟ الراجل واقف لوحده" ساخرا من الفيديو.

يا عم سيبكم من موضوع الذهب ده .. الحكاية مش كده … صدق او لا تصدق نفسنا نشوف حكم ديموقراطى مدنى فى بلدنا السودان … هل ده مطلب صعب ؟ https://t.co/ak9tOfOd2N — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 26, 2023

وعلق أحد النشطاء على سخرية ساويرس قائلا: "اهو دا واحد استفاد من حميدتي بسبب مناجم الدهب الموجودة بدارفور يعني خايف علي مصالحه هو ومش خايف علي مصلحة دولة عربية اخري أو عالاقل مصلحة بلده"، ليرد عليه رجل الأعمال المصري: "يا عم سيبكم من موضوع الذهب ده .. الحكاية مش كده … صدق او لا تصدق نفسنا نشوف حكم ديموقراطى مدنى فى بلدنا السودان … هل ده مطلب صعب؟".

وردا على الحكم المدني في السودان، قال أحد النشطاء: "ومش نفسك في مصر؟"، ليرد ساويرس قائلا: "طبعا نفسى ..".

المصدر: RT