تأجيل محاكمة طبيب مغربي شهير متهم بـ"التحرش الجنسي"

أرجأت السلطات القضائية المغربية بمدينة وجدة النظر في ملف طبيب في القطاع الخاص متهم بـ"التحرش الجنسي"، بناء على طلب تقدم به أعضاء هيئة دفاعه.

وأوضحت صحيفة "هسبريس" المغربية، بأن "تأجيل محاكمة المتهم –الذي حضر الجلسة في حالة اعتقال- جاء بناء على طلب تقدم به أعضاء جدد في هيئة دفاعه لمنحهم مهلة إضافية لإعداد الدفاع، وهي المهلة التي قررت المحكمة أن تكون الأخيرة".

وأضافت أنه "من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية في هذه القضية يوم الخميس المقبل 27 أبريل الجاري".

والتمست هيئة الدفاع عن المتهم، مرة ثانية، تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، وذلك بعد أن رُفض هذا الطلب في الجلسة الماضية، ومن المنتظر أن تنظر فيه المحكمة في وقت لاحق.

وبنت هيئة الدفاع عن المتهم طلب السراح المؤقت على ضمانات الحضور وإمكانية دفع كفالة، بينما عللت هيئة الحكم رفضها بـ"خطورته على المجتمع".

واعتقل الطبيب المعني، الثلاثاء الماضي، بعد الاستماع إليه من طرف السلطات، إلى جانب المشتكية وزوجها.

ووجهت إلى المتهم تهمتا "التحرش الجنسي في حالة عود، والعنف النفسي ضد امرأة بسبب جنسها".

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المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية