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السفارة الروسية في مصر تنظم مأدبة إفطار ضخمة في الجيزة

مجتمع

السفارة الروسية في مصر تنظم مأدبة إفطار ضخمة في الجيزة
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نظمت السفارة الروسية في مصر يوم 19 أبريل الجاري حفل إفطار خيري في مدينة الجيزة بمناسبة انتهاء شهر رمضان الكريم المقدس للمسلمين.

وأوضحت السفارة أن الدبلوماسيين الروس وزعوا الوجبات بأنفسهم على المتواجدين، حيث حضر الحفل العديد من سكان حي الدقي.

وقبل بداية الإفطار ألقى سفير روسيا في مصر غيورغي بوريسينكو كلمة أمام الأصدقاء المصريين مشيرا إلى أن "مثل هذه المناسبات تساهم مساهمة هائلة في مواصلة تعزيز الروابط المتينة والوطيدة بين شعبينا"، وتمت الإشارة إلى رمزية إجراء أول حدث خيري مثل ذلك هذا العام، حيث نحتفل بالذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وهنأ السفير الروسي الحضور بعيد الفطر المبارك.

المصدر: RT

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