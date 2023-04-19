فنانة مصرية مشهورة تخلع زوجها بقرار من المحكمة

قررت محكمة الأسرة في مصر، قبول دعوى الخلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز حسن، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.

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ووجهت الفنانة المصرية علا غانم، استغاثة لعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي موضحة أنها تتعرض للعنف والقهر، كما تتعرض لمضايقات من قبل مجموعة من الأفراد الخارجين على القانون ضدها.

وحاولت الفنانة علا غانم، الانفصال عن زوجها الأخير، ورفعت ضده قضية خلع، وقام زوجها مؤخرا بالتعدي عليها وطردها من منزلها وفق تصريحاتها.

يذكر أن الفنانة علا غانم كانت قد تزوجت أولا وليد الدفراوي، وهي في عمر الـ 17 عاما، وأنجبت منه ابنتين هما كاميليا وفريدة، وبعد خمس سنوات حصل زواج وانفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية من أحمد المسلمي، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا، فقط استمر سبعة أشهر، أما زواجها الثالث فكان من رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية