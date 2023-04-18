خبير مناخ سعودي يكشف حقيقة صورة متداولة لسحابة قريبة من الأرض غربي القصيم

أوضح خبير المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس في السعودية عبد الله المسند، حقيقة الصورة المتداولة لسحابة قريبة من الأرض غربي القصيم.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر عبد الله المسند الصورة معلقا عليها بالقول: "كثر تداول هذه الصورة وأنها التقطت غربي القصيم اليوم، والصحيح أن السحب الركامية CB من النادر في الصحاري أن يكون ارتفاع قاعدتها عن الأرض بهذا الشكل المصور لسبب بسيط أن الرطوبة الجوية شحيحة نسبيا، وكتلة الهواء فوق سطح الأرض ليست باردة بدرجة تتكثف عندها الرطوبة، وعليه أرجح أن هذه الصورة مفبركة ..هذا والله أعلم".

كثر تداول هذه الصورة وأنها التقطت غربي #القصيم اليوم،



والصحيح أن السحب الركامية CB من النادر في الصحاري أن يكون ارتفاع قاعدتها عن الأرض بهذا الشكل المصور،

لسبب بسيط أن الرطوبة الجوية شحيحة نسبياً، وكتلة الهواء فوق سطح الأرض ليست باردة بدرجة تتكثف عندها الرطوبة، وعليه أرجح أن… pic.twitter.com/fkGkEbMKjC — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 17, 2023

المصدر: RT