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هل علمت عائلة أسامة بن لادن بأنه سيوجه ضربة للولايات المتحدة قبل 11 سبتمبر؟ نجله يكشف تفاصيل (فيديو)

مجتمع

هل علمت عائلة أسامة بن لادن بأنه سيوجه ضربة للولايات المتحدة قبل 11 سبتمبر؟ نجله يكشف تفاصيل (فيديو)
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كشف عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، حقيقة معرفته بأن والده سيوجه ضربة للولايات المتحدة قبل 11 سبتمبر.


وفي تصريحات له خلال لقاء تلفزيوني، أوضح عمر بن لادن: "الأوضاع قبل 11 سبتمر كانت عادية جدا".

وأضاف: "لكن الناس كانوا يقولون دائما بأن الوالد راح يضرب الأمريكان ضربة جديدة ومختلفة".

وأردف بن لادن: "الأوضاع كانت عادية إلى أن اقترب موعد التنفيذ..في تلك الفترة أنا خرجت، وهذا كان آخر عهدي بالوالد وأفغانستان".

المصدر: "القبس"

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