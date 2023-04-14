مفتي سلطنة عمان يتحدث عن آية قرآنية تنهي المجاعة في العالم (فيديو)

تحدث مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عن "آية قرآنية من القرآن الكريم إذا طبقت، تُحل جميع مشكلات العالم، ولن يكون هناك جائع على سطح الأرض".

وفي مقابلة تلفزيونية نقلت وسائل إعلام عمانية مقاطع منها، أوضح الشيخ أحمد بن حمد الخليلي قائلا: "الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين".

وأشار الخليلي إلى أن الآية تحل في بدايتها مشكلة العقيدة والفكر، وهي أهم المشكلات، ثم حلت المشكلة الاقتصادية، بقوله تعالى: "وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب"، مضيفا: "طبعا هذه حقوق من غير الزكاة، لأن بعد ذلك جاء ذكر الزكاة بقوله تعالى: "وأقام الصلاة وآتى الزكاة"..ثم جاءت بقية التوجيهات الأخرى بقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في السراء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون".

ورأى الشيخ الخليلي أنه إذا طبقت هذه الآية في العالم لن يكون هناك جائع على سطح الأرض.

سماحة الشيخ أحمد الخليلي:



"آية واحدة لو طبقت لحُلت جميع مشكلات العالم، وما وجد في العالم جائع" pic.twitter.com/OOMRodyTpI — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) April 13, 2023

المصدر: "عمان نيوز"