بعد أن هزت قصتها الشارع العراقي.. القبض على مغتصب وقاتل الطفلة "فيّ" (فيديو)

ألقت شرطة محافظة البصرة في العراق القبض على مغتصب وقاتل طفلة تدعى "فيّ" وتبلغ من العمر 7 سنوات.

وفي بيان لها على "فيسبوك"، قالت شرطة البصرة إنه تم القبض على قاتل الطفلة بعد ورود معلومات باختطافها من قبل مجهولين، حيث تم تشكيل فريق على الفور للتحقيق، وبعد تتبع كاميرات المراقبة تم القبض على الجاني والتحقيق معه.

وأكدت الشرطة على أن المتهم اعترف صراحة بجريمة القتل والاغتصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للقضاء.

وفي وقت سابق، قال والد الطفلة إن ابنته "فيّ" كانت تقف أمام منزلهم، حيث أتى أحد الأشخاص وقدم لها ألف دينار وأقنعها أن تذهب معه لشراء الحلوى.

وأضاف أن المتهم توجه بها إلى منزل مهجور، حيث قام باغتصابها وقتلها ورمى جثتها في مكب للنفايات.

وبعد اختفاء "فيّ"، تحقق الوالد من كاميرات المراقبة حتى وصل إلى المتهم، وتوجه إلى منزله، لكن المتهم ادعى أنه ترك الطفلة في الشارع بعد أن اشترى لها الحلويات. فتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه واعترف بجريمته.

المصدر: RT