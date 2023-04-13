السعودية.. قتيل وإصابات في سقوط حافلة من على جسر

باشر الدفاع المدني السعودي في منطقة الرياض اليوم الخميس بانتشال ضحايا حادث سقوط حافلة من على جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الدفاع المدني: "باشر مدني الرياض بالتعامل مع حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور السعودي".

باشر مدني #الرياض حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع @eMoroor . — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 13, 2023

المصدر: RT