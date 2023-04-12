السعودية.. 6 متوفين دماغيا ينقذون حياة 13 مواطنا يعانون من قصور عضوي

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على 6 موافقات للتبرع بالأعضاء من متوفين دماغيا، أسهمت في إنقاذ وتحسين جودة حياة 13 مواطنا كانوا يعانون من قصور عضوي.



وأجرت الفرق الطبية 5 عمليات زراعة كلى لخمسة مرضى عانوا لفترات طويلة من جلسات الغسيل الدموي، إضافة إلى إجراء 5 زراعات كبد لخمسة مرضى آخرين عانوا من أمراض القصور الكبدي، و3 عمليات زراعة رئة لثلاثة مواطنين عانوا من القصور الرئوي.

من جهته، قال المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي موضحا: "إن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى".

وأشار إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية كافة، داعياً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزي ذويهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

المصدر: "واس"