مشهورة مواقع التواصل السعودية فوز العتيبي تثير ضجة حول "علاقة خاصة" تجمعها بالملائكة (فيديو)

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، فوز العتيبي، ضجة واسعة بمقطع فيديو لها حول "علاقة خاصة" تجمعها بالملائكة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور عبر حساب فوز العتيبي في تطبيق "سناب شات"، قالت فيه : "دائما كل ما تأذيت، يجيني ملاك يقولي يا فوز اصبري على سوء ما يقولون، واصبري على سوء ظنونهم وألفاظهم وقذارتهم، فأنك من أهل الآخرة".

وأردفت: "يعني الحمد لله… ربي عارف إني ما أتحمل هالأذى… وكل مرة يرسلي رسائل يطمني".

فوز العتيبي: "كل ما تأذيت يجيني ملاك ويقولي يافوز اصبري على سوء ظنونهم والفاظهم فإنك من أهل الآخرة"! pic.twitter.com/7FoJdKF4sy — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 10, 2023

وفي هذا الصدد، علق أحد الحسابات في "تويتر" بالقول: "(ربما تكون اقرب الى الله يوم القيامه) إما بعمل خفي أو حسن خاتمة أو غيرها من الأعمال الخيريه..والله أعلم"، في حين رد آخر: "كلنا من اهل الآخرة.. لكن أي آخرة انتي؟"

(ربما تكون اقرب الى الله يوم القيامه) اما بعمل خفي او حسن خاتمه او غيرها من الاعمال الخيريه..والله اعلم — في مجتمعي (@Fahdalmnslh) April 10, 2023

المصدر: RT