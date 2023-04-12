"مشهد ناري" بين كاريس بشار وجورج خباز في مسلسل "النار بالنار" يثير التفاعل (فيديو)

أثار "مشهد ناري" من مسلسل "النار بالنار" بين الممثلة السورية كاريس بشار، والفنان اللبناني جورج خباز، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو لصفعة وجهتها الممثلة السورية كاريس بشار التي تجسد شخصية "مريم"، إلى الممثل اللبناني جورج خباز الذي يجسد شخصية "عزيز"، بقوة، بعد أن وصلت منزله فور خروجها من السجن، حيث دارت بينهما مشاجرة عنيفة، إثر اعتقاد مريم أن عزيز تسبب في زجها بالسجن.

وعلق أحد المتابعين على مقطع فيديو نشرته منصة "شاهد" حول "مواجهة وضرب في مشهد ناري بين مريم وعزيز"، قائلا: "ما تأخد صاحب الا بعد مصارعة حرة..مشهد رهيب بقمة الابداع والابهار والروعة"، وأضاف آخر: "حبي لمريم وجعلا شخصيتي المفضلة ماكان عبث.. كل حلقة عم انبهر فيها أكتر ما أروعها".

ما تأخد صاحب الا بعد مصارعة حرة 👊🔥🔥

مشهد رهيب بقمة الابداع والابهار والروعة ❤️❤️👏👏👏#كاريس_بشار#جورج_خباز#النار_بالنار — Karess Lovers (@Karess_Lovers) April 12, 2023

ومسلسل "النار بالنار"، وهو عمل فني من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز، ويتناول المسلسل قضية اللاجئين السوريين في لبنان وتفاعل اللبنانيين معهم، من خلال قصة مُدرِّسة سورية هربت من وطنها في فترة الحرب لتجد نفسها عالقة في إحدى حارات بيروت بمواجهة الواقع من أجل الحفاظ على العيش والاستمرار في مدينة لا تعرفها.

المصدر: RT