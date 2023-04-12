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السعودية.. الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفي "تسبب مكعبات مرقة الدجاج بالسرطان"

مجتمع

السعودية.. الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفي
AFP
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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية صحة الأنباء المتداولة حول أن "مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان".

وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت الهيئة قائلة: "يُعتبر أحادي جلوتامات الصوديوم المكون الرئيس لمكعبات مرقة الدجاج، وهو من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها، ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقته بالإصابة بالسرطان".

وأضافت: "تعتبر مكعبات مرق الدجاج من معززات النكهة عالية المحتوى من الملح لذا فإنه ينصح بالتقليل من استخدامها".

المصدر: RT

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