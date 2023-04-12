السعودية.. الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفي "تسبب مكعبات مرقة الدجاج بالسرطان"

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية صحة الأنباء المتداولة حول أن "مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان".

وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت الهيئة قائلة: "يُعتبر أحادي جلوتامات الصوديوم المكون الرئيس لمكعبات مرقة الدجاج، وهو من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها، ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقته بالإصابة بالسرطان".

وأضافت: "تعتبر مكعبات مرق الدجاج من معززات النكهة عالية المحتوى من الملح لذا فإنه ينصح بالتقليل من استخدامها".

يُعتبر أحادي جلوتامات الصوديوم المكون الرئيسي لمكعبات مرقة الدجاج من المضافات الغذائية المسموح باستخدامها، ولم يثبت بالأدلة العلمية علاقته في الإصابة بالسرطان.#الغذاء_والدواءpic.twitter.com/b1rl4w7qzR — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 12, 2023

المصدر: RT