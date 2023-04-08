مصر.. القبض على المتهم بالتعدي على سيدة لإطعامها لحما للقطط والكلاب في الشارع (فيديو)

ألقت قوات الأمن المصرية يوم السبت القبض على متهم بالتعدي على سيدة أمام المارة في منطقة المهندسين، لإطعامها لحما للقطط والكلاب في الشارع.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن الواقعة بدأت عقب تداول مقطع فيديو لسيدة مسنة تدعى منى وثق تعرضها للضرب على يد أحد جيرانها أمام المارة في منطقة المهندسين، لاعتراضه على إطعامها القطط والكلاب في الشارع.

وقالت صاحبة الواقعة في تصريح لموقع "القاهرة 24" إنها تعرضت للتعدي بالضرب والسب والشتم من قبل جارها أمام المارة بالشارع دون وجه حق، عندما شاهدها تطعم القطط والكلاب.

وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للضرب، مشيرة إلى أن شقيق المتهم اعتدى عليها أيضا في وقت سابق.

وأثار فيديو تعرض السيدة المسنة للضرب غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري