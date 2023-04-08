الهند.. غرق 5 أطفال داخل خزان مياه في أحد المعابد (صورة)

أفادت قناة NDTV الإخبارية، بغرق 5 أطفال يوم الأربعاء الماضي، في خزان مياه في معبد وسط مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو، جنوبي الهند.

ووقع الحادث في مدينة تشيناي أثناء تجمع الزوار، لأداء الطقوس الدينية المرتبطة بمهرجان رام نافامي الهندوسي.

وأوضحت القناة نقلا عن الشرطة المحلية، أن التحقيقات جارية في حيثيات الحادث، وأنه تم العثور على جثث الأطفال الـ 5، إلا أنه لم تتوافر أية معلومات فورية حول تفاصيل وطبيعة طقوس هذا الاحتفال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ثاني حادث مميت داخل معبد هندي في غضون أسبوع، حيث لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم، يوم الخميس الماضي، وأصيب 16 آخرون، نتيجة انهيار سقف داخل أحد المعابد في ولاية ماديا براديش وسط البلاد.

ووقع الحادث في مدينة إندور العاصمة التجارية لولاية ماديا براديش الهندية، خلال تجمع المصلين للاحتفال بمهرجان رام نافامي.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية ANI لوكالة Reuters، أن السلطات المحلية أغلقت البئر عقب الحادث، وهدمت معبدا قديما بني فوقه، بالإضافة إلى معبد جديد يجري بناؤه في مكان قريب وكلاهما شيدا بشكل غير قانوني.

المصدر: NDTV