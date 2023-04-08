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مشهد أثار تفاعلا كبيرا.. طفل يرتمي في أحضان إمام أثناء صلاة التهجد بالمغرب (فيديو)

مجتمع

مشهد أثار تفاعلا كبيرا.. طفل يرتمي في أحضان إمام أثناء صلاة التهجد بالمغرب (فيديو)
RT / Youtube
المشهد أثار تفاعلا كبيرا.. طفل يرتمي في أحضان إمام أثناء صلاة التهجد بالمغرب (فيديو)
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نشرت وسائل إعلام مغربية فيديو لإمام مسجد في المغرب يحمل طفلا فيما كان يقيم صلاة التهجد بأحد المساجد في المملكة.

وأثار المشهد تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الطفل وهو مستكين في حضن الإمام المغربي، بينما كان الأخير يؤم المصلين خلال صلاة التهجد.

وبدت على الإمام والمصلين علامات الخشوع خلال الصلاة، في الوقت الذي كان الطفل المغربي يتصرف بعفوية غير مكترث بما يدور حوله.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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