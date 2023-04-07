وفاة الفنانة المصرية الشابة شيرين الطحان

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفنانة الشهيرة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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وتقام صلاة الجنازة على شيرين الطحان، بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت تدهورت صحة الراحلة شيرين الطحان في الأيام الأخيرة، إثر معاناتها مع السرطان، ليتم احتجازها داخل الرعاية المركزة خلال الفترة الماضية، بمستشفى دار الدفاع الجوى بمنطقة التجمع الخامس.

وفي الساعات الأخيرة، تحدثت والدة شيرين الطحان عن آخر تطورات حالتها الصحية، إذ أشارت إلى أن الحالة تزداد سوءا في كل لحظة، قائلة: ابنتي بين أيادي الله، وإن شاء الله حالتها تتحسن، وهي مريضة منذ عام 2016 والمرض تطور.

وعن حملة جمع التبرعات لابنتها شيرين، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: حسبي الله ونعم الوكيل، اللي عمل كدة إنسان حقير لا يعرف الله، وأطلق شائعات وكلام لم يقال على لساني أو لسان ابنتي.

وأضافت والدة شيرين الطحان: حسبي الله في أي حد بيشهر، لأننا لم نتاجر بالمرض أبدًا، ابنتي كانت قد تعافيت منه منذ فترة وعاد لها مجددًا، الأمر الذي أثر على القلب والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم، على مدار عامين ونصف لم نأخذ أموالًا أو علاج من الهيئة الوطنية للإعلام، وكنا نصرف على علاجها ما يعادل 65 ألف جنيه شهريًَا على العلاج، وحينما دخلت المستشفى دفعت لها 150 ألف جنيه.

المصدر: القاهرة 24