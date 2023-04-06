وفاة قاضي إحدى أبرز قضايا الرأي العام في مصر.. والكشف عن مصير القضية بعد رحيله

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مصطفى أبو قورة، قاضي محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة ولاء زايد صيدلي حلوان، إحدى أبرز قضايا الرأي العام المصري.

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وتسأل الكثيرون عن مصير قضية محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة ولاء زايد، بعد وفاة المستشار مصطفى أبو قورة عضو هيئة المحكمة في القضية.

ومن جانبه قال المحامي نشأت عبد العليم، المدعي بالحق المدني في قضية ولاء زايد، إنه بوفاة المستشار مصطفى قورة، فإنه من المقرر أن يتم انتداب عضو يسار جديد للدائرة، وهو ما يترتب عليه إعادة الدعوى للمرافعة، حيث سيتم إعادة جميع المرافعات السابقة، سواء من المدعين بالحق المدني، أو من دفاع المتهمين السبعة.

وأوضح عبد العليم، أن المحكمة ستكلف النيابة العامة، بإعلان جميع الخصوم، بإعادة الدعوى للمرافعة مرة أخرى، ويحق للنيابة العامة أن تترافع من جديد أمام هيئة المحكمة.

وأشار المدعي بالحق المدني في قضية ولاء زايد صيدلي حلوان، إلى أنه من المحتمل أن يطلب العضو الجديد بالدائرة، سماع شهود الإثبات والنفي من جديد، وسماع مرافعة الدفاع والحق المدني في القضية، وطلب الاطلاع على القضية وحيثياتها ومجرياتها.

وأكد عبد العليم، أن الجلسة المقبلة والمحدد لها جلسة 19 أبريل الجاري، ستعلن هيئة المحكمة قراراتها الجديدة في القضية، عقب انضمام العضو اليسار إلى الدائرة، ومن المتوقع أن يتم تأجيل الجلسة إلى 22 مايو المقبل.

المصدر: القاهرة 24