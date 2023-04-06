هولندا تسمي نوعا جديدا من زهور التوليب تكريما لزوجة بايدن

ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن أحد أنواع زهور التوليب في هولندا سمي على اسم جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وحسب الوكالة، فقد قدم سفير هولندا لدى الولايات المتحدة أندريه هاسبيلز باقة من زهور التوليب برتقالية اللون من نوع "جيل بايدن"، إلى زوجة الرئيس الأمريكي خلال حفل رسمي، جرى الأربعاء في مقر إقامة السفير بواشنطن.

خلال الحدث، تمنت السيدة الأولى للولايات المتحدة أن تصبح الزهور التي سميت باسمها رمزا للصداقة طويلة الأمد بين البلدين.

وعلى مدار تاريخها سمت هولندا أنواعا مختلفة من زهور التوليب تكريما للسيدات الأولى الأمريكيات سبع مرات، حيث تشرفت بذلك لأول مرة فرانسيس كليفلاند، زوجة غروفر كليفلاند، الذي تولى الرئاسة الأمريكية ولايتين مع فاصل بينهما وحصل على ترقيم مزدوج في قائمة الرؤساء كالرئيس الـ 22 والـ 24 (في الفترتين بين 1885-1889 و1893-1897).

قبل جيل بايدن، كانت لورا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش (2001-2009)، آخر سيدة أولى للولايات المتحدة سمي نوع من زهور التوليب في هولندا باسمها عام 2004.

المصدر: "أسوشيتد برس"