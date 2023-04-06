السعودية.. طالب يستغيث بعد تركه في المدرسة خارج الدوام (فيديو)

أنهت السلطات السعودية تكليف مدير ووكيل مدرسة متوسطة، بعد انتشار فيديو يشير فيه شخص إلى طفل تركته المدرسة في الصف خارج وقت الدوام، وظهر محاولا الاستغاثة لإخراجه من المكان.

وفي الفيديو يظهر طفل وهو متواجد في أحد صفوف المدرسة الواقعة في محافظة الإحساء ويستغيث ليتم إخراجه، بعد أن أغلقت المدرسة أبوابها وبقي هو في الداخل.

وعلى الأثر، أصدر مدير عام إدارة التعليم بالأحساء حمد العيسى قرارين بإنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة مدرسة المأمون، بعد تشكيل لجنة حققت في الأمر.

وكانت الإدارة العامة لتعليم الأحساء أوضحت أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الإدارة للتحقق مما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: "وجود طالب داخل مدرسة خارج وقت الدوام"، بإحدى مدارس مدينة الهفوف لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

بيان صحفي . pic.twitter.com/lkpJDerVM5 — إدارة تعليم الأحساء (@MOE_EEH) April 3, 2023

المصدر: "عكاظ"