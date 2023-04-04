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اندلاع حريق في المسجد الأقصى خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمصلى القبلي.. فيديو

فنان مصري شهير يهاجم "الديانة الإبراهيمية": "خطة جهنمية ومنحطة لسلب دين البشر"

مجتمع

فنان مصري شهير يهاجم
Sputnik
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أعلن الفنان المصري محمد صبحي رفضه ما يسمى "الديانة الإبراهيمية" (لدمج الديانات الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية) بصورة قاطعة، معتبرا أنها "خطة جهنمية ومنحطة لسلب دين البشر".

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وخلال لقاء ببرنامج "VIP"، أوضح محمد صبحي قائلا: "ربنا ميقدرش يخرجني من ديني إلا بإرادتي، إزاي عاوزين ينزعوا كل تلك الموروثات عشان حفنة من البشر المجرمين يحكمون العالم؟ على حد قوله.

وأشار إلى أن "القرآن صدّق على جميع الرسالات السماوية التي نزلت على الأنبياء، منوها إلى خطورة الوقوف عند مرحلة سيدنا إبراهيم، وإلغاء كل الموروث الديني الآخر"، معتبرا أن الإنسياق للموافقة على هذه الديانة يعد  "كارثة سوداء تصب في النهاية لصالح الكيان الصهيوني".

وأفاد صبحي بأنه يتلقى تهديدا بإغلاق صفحته الشخصية في "فيسبوك"، عند نشر صورة يقتل فيها الإسرائيليون الفلسطينيين، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أنها تؤيد حرية الرأي.

ولفت إلى أنه يكتب كل عام منشورا في رمضان يدعو فيه إلى ختم القرآن الكريم، مضيفا: "فوجئنا في اليوم العاشر من رمضان برسالة من إدارة فيسبوك أنها ترى أن المحتوى فيها إرهاب وتهديد..نحن في عصر التفاهة فقط، فيسبوك يفرح بكل محتوى فيه تفاهة، والإسفاف يطلق عليه مسمى محتوى مثل الراقصات على تيك توك".

المصدر: "المصري اليوم"

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