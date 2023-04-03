مصر.. أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني يحذر من دواء يستخدمه المصريون بشكل مفرط

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب المختص، والتي يتم استخدامها بشكل مفرط في مصر.

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، حذر موافي من أن "سوء استخدام المضادات الحيوية يؤثر بشكل سلبي على وظائف الكلى"، لافتا إلى أن "الاستخدام الخاطئ أيضا لبعض المضادات الحيوية أيضا يوقف نخاع العظام، والذي ينتج الكرات الحمراء في الدم".

وأوضح أن بعض المضادات الحيوية تؤثر أيضا على الكبد إذ ترفع إنزيمات الكبد، محذرا من خطورة تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

المصدر: "المصري اليوم"