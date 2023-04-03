"مقطع فيديو سابق".. حفلة جنس تنتهي بكارثة والقضاء التركي يصدر حكمه

أصدر القضاء التركي حكمه في جريمة مروعة اتهم فيها حبيبان بتعاطي الخمر ومشادة كلامية انتهت بقتل صديقهما وقطع عضوه الذكري خلال مشاركته معهما في حفلة جنس ثلاثية.

وبحسب صحيفة "دايلي ستار"،، تصاعد الخلاف خلال جلسة جنسية بشكل مروع إلى القتل الوحشي لقادر دمير، الذي قُبض على قاتليه وهما يحاولان إلقاء جثته في حديقة في مانافجات لمقاطعة أنطاليا التركية العام الماضي.

وحكم على الزوجين إلفان كوكوكالتون وناديا أنجيلا غروسر بالسجن لمدد طويلة في محكمة مانافجات الجنائية العليا الثانية.

واستمعت المحكمة إلى كيفية وقوع الهجوم المسعور بعد خلاف خلال جلسة الجنس في يناير 2022.

وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى كوكوكالتون وصديقته الألمانية بعد دعوة صديقهما المشترك إلى منزلهما في 28 يناير من العام الماضي، حيث شربوا الكحول ومارسوا الجنس، فيما زُعم أن كوكوكالتون تصرف بعدوانية تجاه غروسر، مما أدى إلى مشادة مع دمير.

ومع تصاعد الجدل، اندلع شجار بالسكاكين، قام خلاله كوكوكالتون أولا بطعن دمير في صدره، ثم قطع عضوه الذكري.

هذا وتم العثور على مقطع فيديو سابق للثلاثي، يعود تاريخه إلى يوليو 2021 على هاتف الضحية، وقرر المحققون أن المشاركين الآخرين كانا العاشقين.

وقبل النطق بالحكم، قال المدعي العام أوغوز ديليك للمحكمة: "بحسب تقرير التشريح، عدد الضربات ومواقع الإصابات على جسد قادر دمير، ووجود سكاكين في المنزل أثناء الحادث، وبصمات الأصابع على كليهما، تشير إلى أن الفعل ارتكب من الاثنين".

وأضاف: "الأقوال التي أدلت بها المدعى عليها ناديا أنجيلا غروسر، مثل" لم أر، لم أسمع"، تتعارض مع مجرى الحياة الطبيعية، ولا يمكن عدم سماع الأصوات، وتم نقل جثة قادر دمير إلى غرفة المعيشة، وتم تجهيز مشمع وحفر قبر".

وأردف: "تم تجاوز حدود الكراهية والعداوة، وقطع العضو الجنسي للضحية ، وتم الاحتفال بشرب الخمر..نطالب بمعاقبة المتهمين على جريمة القتل بمشاعر وحشية".

المصدر: "ديلي ستار"