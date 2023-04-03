جامعة ميليتوبل تمد جسور التعاون مع جامعة حلب السورية

خطت جامعتا ميليتوبل وحلب الحكوميتان الخطوات الأولى نحو إبرام اتفاقية صداقة وتعاون وتبادل للخبرات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الاتفاقية التي ستبرم بين الجامعتين هدفها تطوير المناهج والأسس التعليمية، وتبادل الخبرات بين الطلاب والمدرسين في الجامعتين.

وحول الموضوع قال رئيس جامعة ميليتوبل الحكومية في مقاطعة زاباروجييه الروسية، ألكسندر تشويكوف: "بدأنا الخطوات الأولى على طريق إبرام اتفاقية للتعاون والصداقة بين جامعتنا وجامعة حلب الحكومية السورية، وننظر باحترام إلى شركائنا وزملائنا السوريين الذين أعربوا عن رغبتم بإبرام اتفاقية صداقة وتعاون لتطوير المناهج الدراسية، ولتبادل الخبرات بين الطلاب والمدرسين في الجامعتين".

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وخلال اتصال عبر تقنية الفيديو عبر الطلاب والأكاديميون في جامعة ميليتوبل عن تهانيهم لأصدقائهم في جامعة حلب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتمنوا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

المصدر: RT