فضيحة.. الفنان سعد الصغير يكشف حقيقة إصابته بعد اشتباك بالأيدي مع طليقته واعتذاره لحماته

كشف الفنان والمطرب الشعبي المصري سعد الصغير، حقيقية إصابته بعد اشتباكه بالأيدي مع طليقته.

وفي مقابلة ببرنامج "العرافة"، قال سعد الصغير: "مفيش الكلام دا، هيا عملت محضر، واتهمتني باتهامات كاذبة.. وعيني لم تتورم كما قيل وقتها".

كما أكد سعد الصغير، اعتذاره لوالدة زوجته برلنتي، بعد اتهامه لها، بسرقة 75 ألف جنيه

وعن حقيقة اتهام زوجته ووالدتها في محضر رسمي بسرقة مبلغ مالي 75 ألف جنيه والباسبور الخاص به، قال سعد الصغير:" كذبت واتبليت عليها".

وأضاف: "الخناقة تمت في الشارع، وحصل خلاف بيننا، واتعمل لي محضر في شرطة من قبلها، فقمت باتهام والدتها بسرقة الفلوس، واتبليت عليها".

المصدر: "صدى البلد"