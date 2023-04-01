هل امتلاك السيارات الفارهة ونحوها جائز شرعا؟ رئيس هيئة علماء المسلمين في السعودية يوضح

كشف رئيس هيئة علماء المسلمين في السعودية الدكتور محمد العيسى الحالة التي يكون فيها انتقاء السيارات الفارهة ونحوها أمرا منهيا عنه شرعا، و معيار الحكم على الإسراف.

وفي لقاء ببرنامج "بالتي هي أحسن"، أوضح العيسى قائلا: "إن هذا الأمر حسب العرف، فإذا كان الغني من شأنه أن يشتري سيارة فارهة ومنزلا واسعا، فلا بأس في ذلك".

وأضاف أنه إذا "تم استخدام مثل هذا، في أمور منهي عنها مثل "الذهب في الأواني، وغيرها"، فلا يجوز، ويجب أن يبتعد المسلم عن الكبر وكسر قلوب الفقراء".

وأشار إلى أن الفقير يرى الغني في سيارة فارهة ومنزل واسع، ولا يتأثر بذلك، لأن العرف جرى بهذا واعتاد عليه الناس، لأنه من عادات ميسوري الحال، وهو لا بأس به.

متى تكون السيارات الفارهة ونحوها أمراً منهياً عنه؟

وما معيار الحكم على الإسراف؟

رئيس هيئة علماء المسلمين يجيب @MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن



يعرض على #Shahid

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1pic.twitter.com/5kkZgaNG82 — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 1, 2023

المصدر: RT