 
مباشر

مقطع فيديو لعصفور يلازم رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة يثير تفاعلا (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو لعصفور يلازم رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة يثير تفاعلا (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1ny

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وقوف عصفور على رأس معتمر في الحرم المكي الشريف بالسعودية، وعدم مغادرته أثناء الطواف حول الكعبة.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي تتجاوز مدته نصف دقيقة، حيث ظهر العصفور وهو يرافق المعتمر ويقف على رأسه بثبات شديد، ما لفت الأنظار.

وقال أحدهم معلقا: "سبحان الله لقى فيه أمان"، وأضاف آخر:" إنها الطمأنينة".

في حين اعتبر البعض أن العصفور قد علق في شعر المعتمر.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا