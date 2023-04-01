مقطع فيديو لعصفور يلازم رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة يثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وقوف عصفور على رأس معتمر في الحرم المكي الشريف بالسعودية، وعدم مغادرته أثناء الطواف حول الكعبة.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي تتجاوز مدته نصف دقيقة، حيث ظهر العصفور وهو يرافق المعتمر ويقف على رأسه بثبات شديد، ما لفت الأنظار.

سبحان الله لقى فيه امان ❤️ — mona Alshammri (@monaAlshammri16) April 1, 2023

وقال أحدهم معلقا: "سبحان الله لقى فيه أمان"، وأضاف آخر:" إنها الطمأنينة".

في حين اعتبر البعض أن العصفور قد علق في شعر المعتمر.

المصدر:RT