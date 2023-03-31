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السعودية.. غضب بعد تداول فيديو لشاب تعمد صدم السيارات وأطلق النار في الهواء (فيديو)

مجتمع

السعودية.. غضب بعد تداول فيديو لشاب تعمد صدم السيارات وأطلق النار في الهواء (فيديو)
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أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد سيارة صدم عمدا عددا من السيارات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض وحاول الهرب، وأطلق النار في الهواء.

وكشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد السيارة يرافقه آخر، فقد قبضت دوريات الأمن عليه، وهو مواطن، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية.

وقال: "نتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في 7 مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار استكمال القبض على المرافق".

المصدر: عكاظ

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