السعودية.. غضب بعد تداول فيديو لشاب تعمد صدم السيارات وأطلق النار في الهواء (فيديو)

أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، القبض على قائد سيارة صدم عمدا عددا من السيارات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض وحاول الهرب، وأطلق النار في الهواء.

وكشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد السيارة يرافقه آخر، فقد قبضت دوريات الأمن عليه، وهو مواطن، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية.

شرطة الرياض حول الفيديو المتداول:

تم القبض على مواطن صدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات، ومحاولة الهرب وإطلاق النار في الهواء حيث تبين أنه بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في 7 مركبات، وجارٍ استكمال القبض على المرافق. pic.twitter.com/IgKpqiGbRM — العالم معك (@S_j_911) March 31, 2023

وقال: "نتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في 7 مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار استكمال القبض على المرافق".

المصدر: عكاظ