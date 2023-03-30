"ادعيلي أتزوجها"..دعوة شاب أردني في مسجد تثير تفاعلا بمواقع التواصل (صورة)
Globallookpress
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكأس من الماء تم توزيعها للصائمين في أحد مساجد الأردن، كتب عليها "ادعيلي اتزوجها"، ما أثار تفاعلا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة في "تويتر"، حيث قال أحدهم معلقا: "اللهم يا جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه أسألك أن تجمع بينهم كما جمعت بين اسمائك وصفاتك إنك لاتخلف الميعاد".
اللهم يا جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه أسألك أن تجمع بينهم كما جمعت بين اسمائك وصفاتك إنك لاتخلف الميعاد 🤍— فاطمة البتال (@fatmah_albattal) March 30, 2023
وأضاف حساب آخر معلقا: "الله يكتبها له من نصيبه يارب".
الله يكتبها له من نصيبه يارب 🥺🥺🥺— هدوء (@YKMQffjiXB8uyiE) March 30, 2023
المصدر: RT